Osmaneli'ne dikilecek lavantalar ile ilçe bambaşka bir görünüme kavuşacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesine belediye ve Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğü işbirliğinde dikilecek lavantalar sayesinde ilçe bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Başkan Şahin, ilk olarak Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette hafta sonu Osmaneli'nde yapılacak olan lavanta dikimi öncesi fikir alışverişinde bulunuldu. Osmaneli için birçok projeye destek olan Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş'a teşekkür eden Başkan Şahin, görüşmenin ardından Bilecik Valiliği açık kapı birimini ziyaret etti. Burada çalışanlar ile sohbet eden Başkan Şahin, vatandaşların sorunlarının çözülmesi noktasında açık kapı biriminin önemine değindi.

Öte yandan, Bilecik ziyareti sonrası Osmaneli'ne dönen Başkan Şahin'i, Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir ziyaret etti. Bağımlılık üzerine yapılan proje kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.