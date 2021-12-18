Osmaneli'ne hibe desteği

Bilecik'te hizmet veren bir geri dönüşüm firması, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Osmaneli Belediyesine malzeme hibe etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürü Sabri Yılmaz ile birlikte, Osmaneli'ne alt yapıda kullanılmak üzere malzeme hibe eden bir geri dönüşüm firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yılmaz'ı ziyaret ederek destek için teşekkürlerini iletti. Başkan Şahin,”İlçemizde atık değerlendirme depolama hizmeti veren şirketimiz belediyemizle eski çöp alanının rehabilitasyonu için yürüttüğümüz projeye destek oluyor. Özellikle atıklardan belediyemizce değerlendirilecek plastik boru, demir, profil, ahşap ve benzer malzemeleri hibe eden şirketimize ve değerli kardeşimize çok teşekkür ediyoruz ”dedi.