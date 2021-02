Osmaneli'ne yeni bir çocuk parkı ve iş hanı yapılacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde pazar alanı yanında bulunan alan çocuk parkı ve iş hanı olarak yeniden düzenlenecek.

Pazaryeri yanında yer alan ve eski Osmaneli Belediye Başkanı Bahattin Bulut döneminde yapılan park ve işletmeyi yeniden bakıma alınıp, çevresinde tarihi iş hanı ilave ederek yeniden düzenleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bugüne kadar halkımızın yararlandığı ilk parklarımızdan olan alanı, gelişen koşullara uygun yeniliyoruz. Bahattin Bulut Başkanımıza bu güzel hizmetleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Günümüz şartlarında özellikle 1-10 yaş grubuna uygun yağmur ve kış koşullarından etkilenmeyen eğitici bir çocuk Parkı aileleri çok mutlu edecek. Son dönemde adeta kahvehane görünümünde olan çay bahçesinde tarihi Osmanlı standardında estetik ve bayanlarında gireceği mekan haline getireceğiz. Park çevresinde atıl olan ve çevre kirliliği oluşturan bandı kültürümüze, tarihimize yakışır bir iş hanı konumuna getiriyoruz. Çocuk parkı alanımızı büyüterek çok daha oyun grupları İle donatırken özellikle kadın girişimciler için güzel işyerlerini de halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni belediye binası inşaatına başlamadan önce tamamlayacağımız işyerlerinin bir kısmına mevcut iş hanı altındaki dükkanları da taşıyacağız. Yeni belediye binası inşaatımızda bu yıl başlayacak. Bin 500 metrekare park ve pazaryerine bakan tek katlı her biri 42 metrekare olan 8 adet işyeri, TOKİ tarafına bakan iki katlı her biri 120 metrekare büyüklüğünde 4 adet işyeri, tayyare tarafına bakan iki katlı her biri 120 metrekare büyüklüğünde 4 adet işyeri ihale yoluyla ihaleye çıkacak. Yarından itibaren proje hakkında bilgi almak isteyen ve ön talepte bulunmak isteyenler belediyemiz Mali İşler Müdürü Yasin Akdağ'a başvurabilirler. İş hanımızdaki işyerleri 5 veya 10 yıllık olarak kiraya verilecektir. İş yerlere yoğun talep var. Osmaneli merkezimizde oluşturulan çarşının çok önemli kısmını oluşturan işyerleri için talepte bulunacakların acele etmeleri yararlarına olacaktır. Projemiz 2021 yılı içinde tamamlanacaktır" dedi.