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Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

Bilecik’in Osmaneli ilçe merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde de ise kar yağışı etkisini gösterdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçe merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde de ise kar yağışı etkisini gösterdi.


Osmaneli ilçesinde dün hafif şekilde başlayan yağmur yağışı, bu sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezinde yağmur yağışı devam ederken, Osmaneli'nin rakım olarak en yüksek köyleri olan Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya, Adliye, başta olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı ve sis etkili oldu.

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