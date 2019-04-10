Osmangazi İlkokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Osmangazi İlkokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrenciler, Okul Müdürü Şenol Altıntaş ve sınıf öğretmeni Mehmet Pesen eşliğinde birimleri gezerek yetkililerinden bilgiler aldı. Polis Haftası münasebetiyle gerçekleştirdikleri ziyaretten hem öğrencilerin hem de emniyet çalışanlarının oldukça memnun kaldığını söyleyen Müdür Altıntaş “Bizleri ağırlayan İlçe Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan'a ve polis memurlarına teşekkür ediyoruz. Her zamankinden daha güçlü ve dünyada da önemli bir konuma sahip olan emniyet teşkilatımızın kuruluşunu, zor şartlar altında görev yapan bütün emniyet çalışanlarımızın haftasını kutluyoruz" diye konuştu.

Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan ise ziyaretten ötürü Okul Müdürü Şenol Altıntaşa, öğretmen Mehmet Pesen'e ve öğrencilere teşekkür ederek, "Özellikle öğrencilerimiz gerçekleştirdiği ziyaretler bizleri daha fazla mutlu ediyor. Yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin polislere yönelik yüreklerinde anlam dolu sevgisi, bizlere daha fazla güç veriyor. Huzurun ve güvenliğin simgesi olan polis teşkilatımıza olan güvenleri, bize daha fazla güç veriyor. Öğrencilerimize yaptıkları ziyaretlerden ötürü teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında polisler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.