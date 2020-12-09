Osmanlı Devleti'ne ait kayıt altına alınan en eski eser

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan envanter güncelleme çalışmalarında türbesi Bilecik'te olan Mihalgazi'ye ait kılıcın, Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alındığını bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eserin Orhan Gazi'nin miğferi olduğu belirtilerek, "Yapılan envanter çalışmaları sonrasında Mihalgazi'ye ait olan Kılıç, en eski eser olarak kayıt altına alınmıştır. Mihalgazi'nin kılıcı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenmektedir" denildi.

Kılıcın görseline de yer verilen paylaşımda, Mihalgazi ve kılıca ilişkin şunlar kaydedildi:

"Abdullah Mihalgazi (Köse Mihal), aslen Bizans İmparatorluğu'nun Harmankaya Tekfuru (vali düzeyinde yönetici) idi. Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düşmüş, yiğitliği ve kahramanlığı sebebiyle Osman Gazi tarafından affedilmiştir. 1313 yılında Müslüman olarak 'Abdullah' adını alan Mihalgazi, Osman Gazi ile iyi bir dostluk kurarak onunla birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Mihalgazi 1327 yılında Yenişehir'de vefat etmiş ve Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine defnedilmiştir. Askeri Müze koleksiyonları içerisinde yer alan kesici silahlarla ilgili envanter güncelleme çalışmaları esnasında 1564 numaralı kılıcın, Köse Mihal'e (Abdullah Mihalgazi) ait olan kılıç olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eser Askeri Müze'nin Osmanlı Devleti'ne ait olan en eski eseri olarak kayıt altına alınmıştır."

"Böylesine önemli bir kahraman için ne kadar hizmet edersek edelim eksik kalırız, yaptığımız hizmeti kâfi göremeyiz"

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Abdullah Mihal Gazi'nin hakkında bilgi vererek, "Aşıkpaşazade, eserlerinde Köse Mihal hakkında bize çok net bilgiler veriyor. Örneğin, 'Osman Gazi tekfurlar tarafından kurulan bir tuzağı ve suikast girişimini önceden haber vererek engellediğini' yazıyor. Yine önemli fetihlerde Osman Bey'in yanında yer aldığını öğreniyoruz. Hatta Orhan Gazi ile beraber Bursa'nın fethine katıldığını biliyoruz. Böylesine önemli bir kahraman için ne kadar hizmet edersek edelim eksik kalırız, yaptığımız hizmeti kâfi göremeyiz." dedi.