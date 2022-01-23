Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e yapılacak olan 'Oba Kent Projesi' hayata geçiyor

Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı'nın ihale tarihinin açıklandığını söyleyerek, "Unutulmaya yüz tutan atçılık, oklu atçılık, okçuluk, matrak gibi Osmanlı oyunlarının yanı sıra konferans salonu, hediyelik eşya satış noktaları, amfi tiyatro alanları, hobi bahçeleri, müze, dizi platosu ve birçok alan bulunacak" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı, her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Bilecik'in Söğüt ilçesi, gerçekleştirilecek "Oba Kent Projesi" sonrası adeta bir film platosuna dönecek. Üç kıtaya altı asır hak, adalet ve hoşgörü dağıtan cihan imparatorluğunun tohumlarının atıldığı Söğüt'te, bundan 700 yıl önceki tarihi misyonuna uygun olarak Bilecik Valiliğinin teşebbüsleri ile 'Oba Kent Projesi'nin ihalesi 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

İhale müjdesini veren Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "İlçe girişinde düz bir ovada yapılacak Oba Kent Projesi'nin, yapısal planı olarak Osman Gazi'nin rüyasına konu olan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin adını taşıyan üniversitesi tarafından 'Ulu Çınar'ı simgeleyecek. Yaklaşık dört yüz çadırı simgeleyen kırk adet kıl çadır konaklama alanında, gelen ziyaretçilere, o tarihi dokunun yeniden yaşatılması hedefleniyor. Tarihi döneme tanıklık eden bu toprakların her karışında, o izleri biraz daha görsel hale getirme arzusuyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Oba Kent Projesi'nin yatırım programına alınmıştı. İlçemizde yapılacak olan Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Park ihalesi 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.