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Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi kapılarını açtı

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi, normalleşme süreci kapsamında kurallara uygun şekilde açıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ateş ölçümü yapılıp, sosyal mesafe kuralları ile ziyaret edilebilen tarihi mekanlarda Bilecik Belediyesi rehberleri hizmet vermeye başladı. Salgın nedeniyle belirlenen kurallara uyulması için gerekli hassasiyeti gösteren görevli rehberler, gelen ziyaretçileri maske ve dezenfektan ile karşılayarak ağırladıktan sonra tarihi mekanlar hakkında bilgi veriyor.

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