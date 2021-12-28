İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Şehit Ünal Demir Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, M.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre, Şehit Ünal Demir Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 11 S 5007 plakalı otobüs ile F.Y. idaresindeki 11 AAB 643 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüleri de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.