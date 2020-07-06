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Otobüs yayaya çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi ile Demirdöküm Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Mehmet Ş. idaresindeki 11 S 5072 plakalı otobüs, Seramik Caddesinden Şenkal Caddesi istikametine yaya olarak seyreden İsmail K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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