Otobüse binerken yere düşen yolcunun ayağının üzerinden otobüs geçti

Bilecik'te otobüse binmek isteyen yolcunun ayağı kayıp düşerken, yolcunun düştüğünü fark etmeyen sürücü hareket edince yayanın ayağının üzerinden geçti.

Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde duraklayan 11 AAS 532 plaka otobüsün arka kapısından binmeye çalışan Fahri Y.'nin bir anda ayağı kayarak tere düştü. O esnada yolcunun bindiği düşünün otobüs şoförü Sercan E. yere düşün yolcunun ayağının üzerinden geçti. Yaralanan Fahri Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.