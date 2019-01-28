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Otomobil bariyerlere çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesi meydana gelen trafik kazasında nde 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesi meydana gelen trafik kazasında nde 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Bozüyük'e gelmekte olan İbrahim Ö. (32) idaresindeki 54 RL 750 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, Çevreyolu açık cezaevi yakınlarında orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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