Otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden Bilecik-Bursa istikametine seyir halinde olan Kenan I., idaresindeki 11 AAP 273 plakalı otomobil Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Enver D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.