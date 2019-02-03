Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mürvet R. (31) idaresindeki 16 CKP 40 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi çevre yolu çıkış noktasında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mürvet R. ile araçta yolcu olarak bulunan Meltem C. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.