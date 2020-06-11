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Otomobil bariyerlere saplandı; 1 yaralı

Bilecik’in bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki çevre yolundan il merkezine seyir halindeki 34 US 4799 plakalı otomobil, sürücüsü Levent D.'nin aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak iki yol ayrımın ortasından bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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