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Otomobil dereye uçtu; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sürücünün uyuklaması sonucunda kontrolden çıkan otomobil dereye uçması sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücünün uyuklaması sonucunda kontrolden çıkan otomobil dereye uçması sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük-Bursa karayolu Mezitler bölgesi yakınlarında meydana geldi. Şahap A.(60) idaresindeki 16 ZN 732 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık uyuklaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi Behiye A.(57) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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