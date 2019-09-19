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Otomobil durağa çarptı: 2 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin yolcuların beklediği 6K akıllı durağa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yolcuların beklediği 6K akıllı durağa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde bulunan Salih A. idaresindeki 11 DB 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 6K akıllı durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Murat T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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