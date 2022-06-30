İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile bisiklet çarpıştı

Bilecik’te otomobil ile bisiklet çarpılırken, meydana gelen kazada 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile bisiklet çarpılırken, meydana gelen kazada 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak ile Güven Sokak kavşağında meydana geldi. Bisiklet sürücüsü Selahattin Mert T. (14) Yediler Kuran Kursu önünden Güven Sokak istikametine seyri sırasında Mevlana Sokak istikametinden Abbaslık istikametine seyir halindeki Osman Seçkin B. idaresindeki 11 EP 726 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yere düşen bisiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.