İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çekicinin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çekicinin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gitmekte olan Barış E. idaresindeki 26 ED 030 plakalı otomobil ile aynı şeritte seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 42 ALL 352 plakalı çekici çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Barış E. yaralanırken Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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