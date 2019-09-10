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Otomobil ile iş makinası çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin iş makinası ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin iş makinası ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Çortuk Caddesi ile 586 Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Ejder B. idaresindeki 54 HV 431 plakalı otomobil ile Kadir Can S. idaresindeki Bozüyük Belediyesine ait iş makinası çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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