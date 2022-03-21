Otomobil ile iş makinesinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin önünde ilerleyen iş makinesi çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre dün gece; Eskişehir-Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan H.K. sevk idaresindeki 44 AH 596 otomobil, Dübekli Köyü mevkiine geldiğinde önünde seyreden M.B.'nin kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın eksiyle AH 596 otomobil sürücü H.K. ve araçta yolcu olarak bulunan S.B. ile M.S. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin müdahalesi sonucunda tekrardan ulaşıma açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.