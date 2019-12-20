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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada Ali A. idaresindeki 06 MB 2865 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki 11 UC 292 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan A. ve Mustafa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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