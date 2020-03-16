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Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Bursa'nın Yenişehir ilçesi istikametine seyir halindeki Ömer Faruk B. idaresindeki 11 BC 210 plakalı otomobil ile Yenişehir'den Bilecik istikametine seyir halindeki Mustafa K. yönetimindeki 34 RCS 19 plakalı kamyon, Taşçılar Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk B. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öter yandan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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