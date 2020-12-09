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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Pamukova-İznik karayolu pekmezci rampalarında meydana geldi. Muhammet Y. yönetimindeki 54 AEU 389 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. idaresindeki 16 BM 856 plakalı kamyonet, otomobilin hatalı sollama yapması nedeni ile çarpıştı. Kazada kamyonet içerisinde bulunan henüz ismi tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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