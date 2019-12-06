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Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi kavşağı ile 890 Sokak kavşağında meydana gelen kazada Burak Ö. idaresindeki 16 CBH 80 plakalı otomobil ile Ahmet N. idaresindeki 11 DE 762 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri de yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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