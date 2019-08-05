Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 6 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu Bursa kavşağında meydana geldi. İsa Ç.(39) idaresindeki 41 TN 243 plakalı otomobil İstanbul istikametine dönüş kavşağını kaçırınca aracıyla geri doğru manevra yapmaya çalıştı. Bu esnada otomobil Bursa istikametine doğru seyreden Ömer Y.(39) idaresindeki 06 AV 8179 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.