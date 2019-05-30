İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yayalara yol vermek için yavaşlayan Cihan S. idaresindeki 11 SD 120 plakalı otomobile Abdullah E. idaresindeki 11 DJ 237 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerken yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.