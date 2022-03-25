İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’te seyir halinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Kamil Melih Ş. yönetimdeki 16 ARS 517 plakalı otomobil ile Uğur E. idaresindeki 16 BYA 07 plakalı motosiklet Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü Uğur E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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