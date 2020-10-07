İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza; Bilecik merkez İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. Hürriyet Mahallesinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki Selim M. idaresindeki 11 EK 966 plaka otomobil, kavşağı geçtiği esnada Küçük Sanayi Sitesi yönünden kent merkezi seyir halindeki Yiğit Muhsin M. yönetimindeki 11 AAB 567 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada savrulan motosiklette sürücü Yiğit Muhsin M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.