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Otomobil ile motosikletin çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Halil İbrahim Z. yönetimindeki 11 DV 337 plakalı otomobil ile Serdar B. idaresindeki 15 PL 857 plakalı motosiklet Bursa yolu kavşağından çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerinden 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet hastanesine kaldırıldı.


Trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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