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Otomobil ile tır çarpıştı, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı

Bilecik’te otomobil ile tırın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadıAlınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezden Tepebaşı istikametine seyir halindeki 26 E 0576 plakalı tır ile aynı istikamette ilerleyen 11 AC 696 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı


Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezden Tepebaşı istikametine seyir halindeki 26 E 0576 plakalı tır ile aynı istikamette ilerleyen 11 AC 696 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kazada Bilecik-Bursa karayolu yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde verilirken, araçların çekici yardımıyla çekilmesi sonrası yol normale döndü.

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