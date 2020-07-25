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Otomobil ile traktörün çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkezden Çakırpınar Köyü istikametine seyir halinde olan Şükrü S. idaresindeki 16 PD 431 plakalı traktör ile karşı istikametten gelen Ufuk D. yönetimindeki 11 AN 446 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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