İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil önce hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarptı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Beşevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan T. idaresindeki 67 ZZ 702 plakalı otomobil ile İdris B. yönetimindeki 11 SD 106 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Okan T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Onur Can G. ve Fadime S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Okan T. ile Onur Can G. Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Fadime S. ise Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazanın etkisiyle trafonun devrilmesiyle Beşevler köyü bir süre elektriksiz kaldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.