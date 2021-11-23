Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Cennet Vadisi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir hainde bulunan E.S.'nin kullandığı 26 VS 610 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan şarampole devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan S.K., E.K., Y.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.