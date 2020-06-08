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Otomobil su kanalına çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada otomobilin su kanalına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada otomobilin su kanalına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Abdulmuttalip G. idaresindeki 34 FA 9387 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dilber G. hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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