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Otomobil takla attı,1 yaralı

Bilecik’te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Halil B. idaresindeki 16 ST 055 plakalı otomobil TOKİ Rampası mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bozüyük istikametine tek şeritten verilen yol, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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