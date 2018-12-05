Otomobil tıra çarptı; 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Berk M. idaresindeki 34 BEH 956 plakalı otomobil, İrfan E. idaresindeki 38 LG 704 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mert Ş. ve Özgür Ö. yaralandı. Yaralılar Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.