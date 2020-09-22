İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan Suat U. idaresindeki 11 AAC 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.