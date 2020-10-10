Otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen araç yangını çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan 11 DC 765 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden istasyon çalışanlarının müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Yanan otomobil sürücüsü tarafından olay yerinden kaldırıldı.