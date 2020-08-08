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Otomobilin çarptığı at telef oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı at telef oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı at telef oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük-Eskişehir çevre yolu Poyra Köyü yakınlarında meydana geldi. M.E. idaresindeki 17 AAC 395 plakalı otomobil, aniden çevre yoluna çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken at ağır yaralandı.


Diğer taraftan kazada ağır yaralanan at için belediye ekiplerinden yardım istenilmesine rağmen her hangi bir yardımın gelmediği ve ağır yaralı atın uzun süre can çekiştikten sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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