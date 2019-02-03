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Otomobiller çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, E.U. (51) idaresindeki 26 RD 882 plakalı otomobil ile ehliyeti olmadığı öğrenilen K.K. (17) idaresindeki 26 RA 547 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi 862. sokak ile 864. sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, 26 RD 882 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.U. (48) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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