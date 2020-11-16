Otomobiller çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kapalı pazar park alanında meydana gelen kazada, Hasan C. idaresindeki 11 DT 581 plakalı otomobil ile İbrahım I. idaresindeki 26 SD 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice I. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.