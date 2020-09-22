Oynarken yola fırlayan çocuk arabaya çarptı

Bilecik'te oyun oynarken yola fırlayan çocuk, bir otomobilin tampon kısmına çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet T. idaresindeki 11 EK 250 plakalı otomobilin sağ ön tamponuna, oyun oynarken aniden yola fırlayan E.E. (11) çaptı. Çarpma sonucu yaralan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.