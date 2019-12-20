Ozanlar Derneği'nin ilk ziyaretçileri minikler oldu

Bilecik'te kurulan Ozanlar ve Aşıklar Derneği'nin açılışı gerçekleştirilirken, derneğin ilk ziyaretçileri minik öğrenciler oldu.

Neşet İçöz ve Orhan Atılgan tarafından kurulan Ozanlar ve Aşıklar Derneği ilk olarak Atatürk İlkokulu öğrencilerini ağırlayarak, öğrencilere saz eşliğinde türkü söylediler.

“Ozanlık bir gelenek meselesidir”

Dernek hakkında bilgi veren Dernek Kurucusu Neşet İçöz, ozanlığın bir gelenek meselesi olduğunu ifade ederek, “Bilecik'e geleli bir buçuk yıl oldu. Bilecik'te ozanlar ve şairlere mahsus bir yer olmadığından bu beni ilgilendiren bir konu olduğu için dedim ki ben açayım buraya bir ozanlar, aşıklar derneğini. Kurucu üyelerden 7 kişi buldum sonra bu derneği kurdum. Şimdi 40 tane üyemiz var. Şu anda normal bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ozanlık bir gelenek meselesidir. Bunu halkımıza açıklamak halkımıza tanıtmak halkımızı bu gibi şeylere bilinçlendirmek için burayı açmış bulunuyoruz. Bu kurum ben başta olmak üzere Neşet İçöz, Zerrin Delibaş, Kazım Kaya, Orhan Atılgan, İbrahim Yumuşak 5 kişiden oluşmaktadır. Bunların ışığında şu anda çalışıyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerimiz öğleden sonraları devamlı açık olacak burası saz çalmasını, bilen türkü söylemesini bilen, şiir yazan, şiir okuyan bunlara gönül veren. Bunları dinlemeyi seven kişileri derneğimize davet ediyoruz. Derneğimize gelsinler. Evlerinde sazı takılı olup da evlerinde saz çalamayan, sazı çaldığı zaman ikaz edilip sus pus alanlar derneğimize gelirlerse rahatça çalıp söyleyebilirler. Hem derneğimiz canlanır hem de gelen kişiler güzel bir ortam kurmuş olurlar” dedi.