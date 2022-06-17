(ÖZEL) 964 adet posta güvercini birincilik için yarıştı

Bilecik'te düzenlenen güvercin yarışmasında Ankara'dan salınan posta güvercinleri, zorlu bir uçuş sonrası bitiş noktasına vardı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği tarafından düzenlenen posta güvercin yarışmasında, 964 adet güvercin 200 kilometre uzaklıkta olan Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında gökyüzüne salındı. Her yıl düzenledikleri yarışmalarda mesafeye arttırdıklarını belirten Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı Salih Demir, yarışmanın 5-10 kilometreden başladığını, bu yıl son olarak 700 kilometre uzaklıkta olan Sivas'tan güvercinleri gökyüzüne salacaklarını açıkladı. Demir, “Derneğimiz düzenlediği bugünkü yarışta 22 katılımcı ile toplam bine yakın güvercin yer aldı. Kuşlarımız, ilçemize 200 kilometre uzaklıkta olan Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Ördek Gölü Mahallesinden saldık. Bu yarışlar 13 yıldır düzenli şekilde dernek olarak yapmaktayız. Güvercinlerimiz 5 -10 kilometreden başlayarak 700 kilometreye kadar, hatta geçen sene 840 kilometre uzaklıkta olan Bayburt'tan salınarak gelmiştir" dedi.

"Saatte 90 ila 100 kilometre hızla uçabilir"

Posta güvercinlerin akıllı, cesaretli aynı zamanda kuvvetli ve hızlı bir kuşu olduğunu anlatan Salih Demir, "Saatte 90 ila 100 kilometre hızla uçabilir. Bu kuşlar Osmanlı zamanında haberleşme olarak şuan ki istihbaratın işini yapmaktaydı. Hatta bu kuşlarımızın 1. ve 2. Dünya savaşlarında çok fonksiyonları vardır. Zaman içinde Avrupa'dakiler spor olarak benimsemişler, yarışlar düzenlenmiş ve sonra Türkiye'ye aktarılmış. Biz de gençler olarak sevdik, kültürel ve sosyal olarak olsun kötü alışkanlıklardan uzak kalmak için bu kuşları besliyoruz" dedi.

Güvercinler yaklaşık 2 buçuk saat uçuşun ardından kümeslerine ulaştı

Takipleri yapılmak için bacaklarına çip takıldıktan sonra kayıt yapılan posta güvercinleri araca yüklenerek 200 kilometre uzaklıkta olan Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarından gökyüzüne salındı. Güvercinler yaklaşık 2 buçuk saat uçuşun ardından kümeslerine ulaştı.