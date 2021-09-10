(Özel) Bilecik'te hayırsever Ahmet Yıldız'a plaket takdim edildi

Bilecik'te ilk kız hafızlık Kur'an kursu açıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in de katıldığı açılışta, kursun yapımına büyük katkı sağlayan Ahmet Yıldız'a plaket takdim edildi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmi Kadıoğlu Caddesi üzerinde FETÖ'ye ait yurt Bilecik İl Müftülüğüne tahsis edilerek, yapılan tadilat sonrası bina hafızlık Kız Kur'an kursuna dönüştürüldü. Açılışa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Erhun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kur'an kursu yapımında emeği çok olan hayırsever Ahmet Yıldız ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'te ilk kez bir hafızlık Kız Kur'an kursu açıldığını belirterek, "Şu an 100 öğrenci kapasiteli kursumuzda 25 evladımız eğitim alıyor. Buraya birkaç kardeşlerimizin yardımları oldu. Özellikle şu an aramızda bulunan ‘Hacı Albay' lakabıyla İstanbul'dan aramıza teşrif eden Ahmet Yıldız kursumuzun ihtiyaçlarından birkaçını tamamladılar. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmanın mazereti yoktur"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Cenab-ı Hakk adı 'Şifa' konulan Kur'an kursunun içerisinde okutulan, talim edilen Kur'an'la gönüllerdeki inkâra, şirke, nifaka, zulme, hasede ve bir cümle olumsuz vasıflara şifa olmasını nasip eylesin. Sadece okuyanlardan değil, okuduğunu anlayan, anladığını yaşayanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'la meşguliyetin kaybı yoktur. Geç kalmış bir hizmet doğru fakat geldi hamdolsun. Kur'an-ı öğrenmemenin mazereti yoktur artık, Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmanın mazereti yoktur artık. Buradaki 100 kapasiteli şu anda 25 yavrumuz var, çoğalacaklar inşallah. Bu çocuklarımıza, onların ailelerine burada bulundukları sürece rahmet inecek, melekler burada bulunanlar için kanatlarını açacaklar. Ötesi var, Allah oturup da Kur'an-ı anlamaya çalışanları övecek. Ne güzel bir işe vesile oldunuz, kimin emeği geçtiyse müftümüze, büyüğümüze, buradaki mahalle halkımıza, katkısı olana, desteği olana, duası olana çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, , Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun yapımında emeği çok olan hayırsever Ahmet Yıldız'a teşekkür plaketi takdim etti.