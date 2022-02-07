(ÖZEL) Bilim şenliğine katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Çocuklara bilimin önemi ve bilimin yaşamdaki yerini öğretme ve gösterme amacıyla düzenlenen programa katılan çocuklar, birçok konuda yapılan deneyleri büyük bir keyif ve merakla izledi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, birim müdürleri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Çocuklar deney yaptılar, yanardağ ve bulutun nasıl oluştuğunu öğrendiler

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerindeki çocuklar yanı sıra kentteki özel kreşlerden de öğrencilerin katıldığı etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi işbirliğinde anlamlı ve faydalı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

‘'Teknoloji ve bilim çağında yaşıyoruz. Amacımız çocuklarımızı bilimle tanıştırmak ve bilimin yaşamımızdaki yerini göstermektir. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Çocuklar da büyük bir keyif aldılar. Katkısı olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileleri de düzenlenen programı çok beğendiklerini belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.