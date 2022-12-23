(ÖZEL) Bu öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretmeyi hedefliyor

Bilecik'te günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fırınında öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde ekmek üretim sürecini başından sonuna kadar uygulamalı olarak öğreniyor.

390 öğrencinin eğitim aldığı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri hem öğreniyor hem de ekmek üretiyor. Asıl amaçlarının Türkiye'de ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Uygar Avcı; "Bakanlığımız 81 ile 100 ekmek fırını tesisi kurulumu projesi çerçevesinde okulumuzda fırın kurulum tesisini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz burada fırıncılık eğitimini alıyorlar. Ekmek üretimini yapıyoruz. Ürettiğimiz ekmekler ilimizdeki taşımalı öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine, kamu kurumlarına dağıtılmaktadır. Tabii ki bu sırada öğrencilerimiz ekmek yapım tekniklerini öğreniyorlar ve bir meslek sahibi oluyorlar. Bu imkânı sunduğu için Bakanlığımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Günlük kapasitemiz 10 bine kadar çıkabilmekte"

Uygar Avcı, açıklamasının devamında, "Günlük kapasitemiz 10 bine kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Şuan deneme üretimleri yapıyoruz. Bu işi okulumuz yiyecek-içecek atölyesi 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz uygulamalı eğitim görmektedir. İleriye dönük ekmek nasıl yapılır, ekmek teknikleri, ekmek ustası nasıl olunur eğitimlerini almaktadırlar. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini fırın atölyemizde yapıp, fırıncılık alanında kalifiye eleman olarak yetişmektedirler" dedi.

"Çalışmalarımız profesyonel eşyalar ve malzemelerle destekleniyor"

Okul öğrencilerinden Mustafa Deniz Duran, Turizm Sınıfı 11'inci sınıf öğrenci olduğunu anlatarak, "Hem kariyer olarak, hem de planlama olarak da gelecekte bu mesleği yapmayı hepimiz planlıyoruz. Eğlenerek ve işimizi severek yaptığımız için de bayağı ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımız profesyonel eşyalar ve malzemelerle destekleniyor. Hocalarımızın verdiği desteklerle ve arkadaşlarımızın yardımıyla hem eğlenerek hem de öğrenerek işimizi yeterince yaptığımızı düşünüyorum. Yaparak ve yaşayarak öğreniyoruz. Üstüne koyarak kendimizi geliştiriyoruz" dedi.

"Fırıncılık hakkında şuan yeni, yeni bilgiler edinmeye başladım"

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrenci Sudem Şimşek ise, "Okulumuzun yiyecek ve içecek alanı olan fırıncılık ve mutfak derslerine katılmaktayım. Okulumuzun yiyecek üretim aşaması ile birlikte mutfak dersleri ve fırın dersleri görüyorum. Fırıncılık hakkında şuan yeni, yeni bilgiler edinmeye başladım. Ve bu müfredatımda ilerlemeye başlıyorum. Ekmek yapımını ve temel üretimini görüyoruz şu anda. Kolay, kolay aklıma biraz üretim hakkında bilgiler gelmekte. Yani şuan ekmek yapabilecek durumdayım. Öyle düşünüyorum. Severek yapıyorum ve çok hevesli ve güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bütün hamur malzemeleri ile sadece fırın olarak düşünmemek lazım. Yiyecek alanında birçok dalda herhangi bir meslek sahibi olmak benim için gerçekten çok güzel bir durum" ifadelerine yer verdi.