(ÖZEL) Çilek ikram etmek için Erdoğan'ı davet etti

Bilecik'te çilek üreticiliği yapan Yalçın Nar, geçtiğimiz aylarda tarlasını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çileklerinden yedirdiğini ve çok sevdiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızı da organik çilek yemeğe davet ediyorum" dedi.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde 16 dönüm üzerinde 125 bin çilek fidesiyle üreticilik yapan Yalçın Nar bu yıl toptan ve pazarda çilek satmayarak, tarlasını vatandaşlara açtı. Bu yıl tarlasından vatandaşların gelerek çilek topladığı anlatan Nar, "Geçtiğimiz yıllarda ben çileği toplayarak toptan veya pazarlara giderek satıyordum. Bu yıl pandemiden dolayı vatandaşların evlerinde sıkıldıkları şehir hayatın koparak köylere akın ettiler. Buraları gezen vatandaşların çilekleri dalında toplama gibi bir istekleri oldu. Biz de onları kırmadık ve böylece bu işe girdik. Bunun yanında çileklerimiz günlük olarak dalında bitiyor, pazara gitme derdimiz kalmıyor. Bu yıl 16 ton yakın çilek toplandı tarladan" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ediyorum"

Nar, geçtiğimiz aylarda bir takım ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin köylerine gelerek çilek bahçesinin gezdiğini anlattı. Kendilerine çok teşekkür eden Nar, "Biz de onlara çilek ikram ettik. Çileğimizin tadına baktılar beğendiler, çok memnun kaldılar. Onların bize yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonra da yapacağımız projelerde de onların desteklerini bekliyoruz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ediyoruz. İnşallah bizi kırmayıp bahçemizi ziyaret eder" dedi.

"Yıllardır Bilecik'te oturuyorum, Ulupınar'da böyle bir yerin olduğunu yeni keşfettik"

Havanın güzel olmasından dolayı çilek toplamaya gelen Yurdunur Kırlı ise, "Yıllardır Bilecik'te oturuyorum. Ulupınar'da böyle bir yerin olduğunu yeni keşfettik. Bilecik'e gelen arkadaşlarımı da sürekli buraya getiriyorum. Bu 3'üncü elişimiz çok güzel çilekler topladık" dedi.