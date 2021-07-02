(ÖZEL) Çocuklar matematiği eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğrendi

Bilecik'te 250 ilkokul öğrencisi matematiği eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğrendi. Bu anlarda ise renkli görüntüler oluştu.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen telafi eğitimleri kapsamında yaklaşık 250 öğrenci Bien Seramik Bilgi Evinde gerçekleştirilen aktivitede bir hafta boyunca onlarca materyali kullanarak, matematikteki birçok işlemi öğrenme fırsatı buldu. 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganı çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde Matematik Öğretmeni Serpil Yılmaz, çocuklara birçok konuyu anlattı.

"Çocuklar birçok açıdan verimli bir hafta geçirdiler''

Bilecik Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Dedeoğlu, yapılan aktivite hakkında verdiği bilgide güzel bir programın gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

‘'Telafi eğitim döneminde ilkokul öğrencilerimize, matematikte inovasyon eğitimleri düzenliyoruz. 28 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında toplamda 250 öğrenci hedefimiz vardı bunu sağladık. Eğitmenimiz Serpil Yılmaz, çocuklarımıza matematiği dokunarak ve eğlendirerek öğretmeye çalıştı. Buradaki amacımız çocuklarımıza matematiği eğlenceli hale getirerek, müzik ve resim eşliğinde daha kalıcı şekilde öğretmektir. Aktivite ile çocuklarımız çok mutlu bir zaman dilimi geçirdiler. Son derece güzel ve faydalı bir program oldu'' ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de gerçekleştirilen uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, çalışmada katkısı olanlara teşekkür etti.